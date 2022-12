Gibt es eine Tradition, die besser zu Österreich passt als ein Ball? Klar, auch in den USA schunkeln die Jugendlichen auf ihrem “Prom” über den Tanzboden. Und auch im erweiterten deutschsprachigen Raum finden manche Bälle statt. Aber kein Land lebt diese Kultur immer noch so stolz und mit so viel Ernsthaftigkeit wie es hierzulande üblich ist.