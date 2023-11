Für Menschen ohne jegliche körperliche Einschränkungen ist es ein Leichtes, ein Restaurant oder Lokal zu besuchen, insbesondere in Wien. Doch selten sind diese wirklich barrierefrei. So stellt das Ausgehen für Menschen mit bestimmten Bedürfnissen, wie etwa Rollstuhlfahrer:innen, kleinwüchsige Personen und Menschen mit Seh- oder Hörbehinderung, oftmals eine Herausforderung im Alltag dar, auch in der Bundeshauptstadt.