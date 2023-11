Auf los geht's los: Bereits am 10. November 2023 eröffnen die ersten Wiener Christkindlmärkte, die Punsch-Glühwein-Zeit geht somit in der Bundeshauptstadt einen Tag früher an ihren Start als im Vorjahr.

Darunter etwa der Markt am Wiener Rathausplatz. Eine beliebte Attraktion im Park, der berühmte Herzerlbaum, wurde bereits beleuchtet. Auch der "Bussiplatz" kehrt nach längerer Pause zurück: Es handelt sich um ein Podest, auf dem sich romantisch gesinnte Besucher:innen mit dem festlichen Baum ablichten können.