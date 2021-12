Therme Stegersbach

Noch ein Tipp aus dem Burgenland: Das Falkensteiner Balance Resort Stegersbach hat ab 16. Dezember wieder geöffnet. Das Wellnesshotel ist nur für erwachsene Gäste und bietet so ziemlich alles, was man sich in Sachen Erholung und Pampering wünschen kann. Gesundheit ist hier ein besonderer Fokus, auf Wunsch gibt es ganzheitliche Gesundheitsprogramme, die ärztlich begleitet und betreut werden.

Mehr Infos hier.