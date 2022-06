Für einfachere Wünsche gibt es die Bootsvermietung Marina Hofbauer direkt bei der U-Bahn-Station Alte Donau, sowie die Bootsvermietung Eppel auf der gegenüberliegenden Seite. Beide bieten Ruder-, Tret- und Elektroboote im Stundentarif an. Ganz ähnlich ist der Verleih Kukla, der sich ebenfalls in der Nähe befindet. Und auch die Booteria auf der Donauinsel sollte nicht unerwähnt bleiben – für alle, die lieber auf der Neuen Donau in See stechen.