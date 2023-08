Qual der Wahl

Man kann sich häufig stündlich, wöchentlich oder monatlich in einem Co-Working-Space einmieten. Abhängig vom eigenen Bedürfnis wählt man hier zwischen Shared Office, Privatbüro oder einem flexiblen Flex-Desk sowie einem fixen Arbeitsplatz. Wichtig dabei ist allerdings, dass man einen Blick auf den Vertrag wirft, um gegebenenfalls Kündigungsfristen einzuhalten.

Respect for Rules

Jeder Co-Working-Space hat eigene Regeln im Umgang mit Druckern und Meeting-Räumen, halte dich an diese, um so ein reibungsloses Miteinander zu ermöglichen. Ein absolutes No-Go ist, wenn man schmutzige Tassen in die Spüle stellt, räume sie lieber in den Geschirrspüler und hinterlasse die Küche immer sauber. Das gleiche gilt für alle andere Räumlichkeiten auch!

Fragen, ob man Haustiere mitbringen oder den eigenen Espressokocher anstecken darf, sollten vorher abgeklärt werden. In den allermeisten Co-Working-Spaces gilt absolutes Rauchverbot, wenn du also rauchen möchtest, suche nach Alternativen.

Kollegialität ist angesagt

Die meisten Co-Working-Spaces sind umweltfreundlich ausgelegt, trenne den Müll daher und achte darauf, ob du das Licht beim Verlassen der Räumlichkeiten abgedreht hast. Sollten Gäste deine gemieteten Räumlichkeiten besuchen, achte auf die Lautstärke, um andere nicht zu belästigen. Parkplätze deiner Co-Working-Kolleg:innen sollten weder von dir noch von deinen Kund:innen benutzt werden.

