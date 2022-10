Cafés in Wien zum Lernen, Lesen und Arbeiten

Coffee Pirates

Ihr braucht einen guten Treibstoff, um in die Gänge zu kommen? Dann seid ihr hier genau richtig. Coffee Pirates zählt, laut CNN, zu den besten Coffeeshops der Welt. Hier sorgen helles Holz, Möbel vom Flohmarkt, Kaffee-Utensilien und Souvenirs für eine angenehme Atmosphäre. Arbeiten könnt ihr hier an der großen Tafel oder an kleineren Tischen.

Spitalgasse 17, 1090 Wien