In der "Schenk-Oase", spricht dem kleinen, aber feinen Gastgarten vor dem Laden, finden im Sommer auch Kleiderkreisel-SchenkPartys oder "WasteFood"-Brunches statt, zuletzt am 14. Mai.

Tipp: Am Samstag den 21. Mai 2022 findet dort zudem ein FLINTA* (Frauen-Lesben-Inter-NichtBinär-Trans-Agender) Öffnungstag statt. "Kommt gern vorbei und holt euch schöne Sachen oder bringt auch gerne welche vorbei. Oder trefft euch zum Plaudern bei einem Kaffee oder Tee", heißt es aus der Schenke.

Ein schöner Geheimtipp also für einen Spaziergang in der Josefstadt. Jede/jeder kann sich am Konzept der Schenke beteiligen, einfach direkt beim Laden dafür melden.