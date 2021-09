Flohmarkt am Naschmarkt

Der größte Flohmarkt Österreichs zieht nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche TouristInnen an. Menschenmassen sollten dich also nicht stören. Ein Besuch lohnt sich trotzdem, denn es gibt immer neue Schätze zu entdecken: Eine schier unendlichen Vielfalt an Möbeln, Bildern, Lampen, Büchern, Second-Hand-Mode und Krimskrams. Kurz: Kurios, kitschig, typisch wienerisch!

Wo: Linke Wienzeile 48-52, 1060 Wien

Wann: jeden Samstag, 06:30 - 14:00 Uhr (Tipp: Sehr früh aufstehen!)

Hier geht's direkt zur Homepage.