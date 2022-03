Das Maschu Maschu gibt es zwei Mal in Wien: Einmal in der Neubaugasse und einmal in der Wiener Innenstadt. Das Lokal ist der Klassiker unter den orientalischen Restaurants, hat sich daher auch längst einen Namen für die besten Falafel gemacht. Das Lokal liefert auch nach Hause und bietet ebenso Catering für private Veranstaltungen an.

Neubaugasse 20, 1070 Wien

Rabensteig 8, 1010 Wien