Fun4Kids mit Lasertag für Erwachsene

Nachts verwandelt sich die 2300m² Halle jedoch in ein Paradies für verspielte Erwachsene, die Lasertag mit Twist spielen wollen. Gut, man wird nicht eingeschlossen und muss auch nicht die ganze Nacht da bleiben, aber so ein bisschen fühlt es sich schon verboten an, über den Kinderspielplatz zu toben.

Jeweils freitags und samstags ab 20 Uhr findet die große Lasertag-Party statt. Alle SpielerInnen erhalten dafür eine spezielle Weste mit Infrarotsignalgebern, die von den gegnerischen Teams mit Lasern „getagged“ werden. Trifft ein Laserstrahl auf eine Weste, zieht ein Computer dem Spieler vollautomatisch Punkte ab.