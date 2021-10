Zauberschule, verrückte WissenschaftlerInnen, Zombies, Bomben, Gefängniszellen, Piraten und vieles mehr: Mit 14 Räumen bietet Exit the Room die größte Auswahl an Schwierigkeitsgraden und Konzepten an. Somit ist das eine gute Anlaufstelle, um in die Welt der Escape Rooms einzutauchen. Ebenfalls praktisch: Der Veranstalter betreibt Filialen in mehreren heimischen Städten, sodass man beim Österreichurlaub stets die Lust aufs Escapen befriedigen kann.