Ebenfalls bekannt und beliebt ist die Daytona Raceways Karthalle in Langenzersdorf. Unweit von Wien wartet hier eine weitläufige und abwechslungsreiche Strecke. Die 11 PS starken Go Karts gehören außerdem zu den modernsten in ganz Österreich. Insbsondere für versierte FahrerInnen ein Erlebnis. Tipp: Vor dem Besuch anrufen, um sicherzugehen, dass die Bahn auch frei ist.

Hochaustraße 33a, 2103 Langenzersdorf