Wer Lust hat, den Boden auf eine gute Weise unter den Füßen zu verlieren, ist in einem Hochseilgarten an der richtigen Adresse. Man braucht keine Vorerfahrungen, muss nicht allzu sportlich oder fit sein – Mut, Konzentration und die Freude am Adrenalinkick reichen völlig.

Die meisten Kletterparks bieten verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an, sodass man sich in eigenem Tempo vorarbeiten kann. Alles geht, nichts muss! Den krönenden Abschluss bildet der Flying Fox, also eine Seilrutsche, die meist über malerische Abgründe führt.