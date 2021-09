Gruselige Stadtführungen in Wien (und Umgebung)

Der Friedhof der Namenlosen bei Nacht

Zugegeben: Zum Alberner Hafen am Rande Wiens zu gelangen ist gar nicht so leicht. Zumindest, wenn man an öffentliche Verkehrsmittel gebunden ist. Trotzdem sollte man den Weg auf sich nehmen, um diesen ganz besonderen Ort zu entdecken. Gewidmet ist der Friedhof jenen Toten, die die Donau an Land gespült hat. Die Identität aller ist nicht bekannt. Aber bei dieser Führung erfährt man mehr über das Schicksal mancher.

GabiTours: Der Friedhof der Namenlosen - bei Nacht!

Freitag, 15. Oktober 2021 (20 Uhr)

Freitag, 05. November 2021 (19 Uhr)