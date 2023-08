Eine Margherita, bitte!

Dass alles irgendwie teurer geworden ist, merkt man unter anderem bei den Pizza-Preisen. Besonders auffällig sind die Unterschiede bei der "Urpizza" Margherita – bestehend aus Teig, Tomatensauce und Käse. In manchen Restaurants kratzen diese nämlich schon weit über der Zehn-Euro-Grenze. Nicht so in der Pizzeria Mafiosi, hier wird die Margherita für 5,20 Euro serviert. Während in anderen Lokalen die Margherita zu den günstigsten Pizzen zählt, kann man bei Mafiosis ruhig einen Blick auch auf die anderen Kreationen werfen. Eine Spinaci mit Tomaten, Käse und Spinat oder eine Salami mit Käse, Salami und Oregano gibt es hier um wohlfeile 6,20 Euro.

Pizzeria Mafiosi

Reindorfgasse 7, 1150 Wien