House of Mist: Escape Room auf der Mülldeponie Rautenweg

Tauche in die Welt von Mistopia ein und löse nicht nur einen, sondern acht Escape Rooms hintereinander! Und das auf der größten Reststoffdeponie des Landes: Rautenweg. Das “House of Mist” wurde im Rahmen des MA-48er-Ferienspiels für Kinder ab 10 Jahren entwickelt und bietet nun auch im Frühjahr 2022 neue Termine an.