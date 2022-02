Faschingsparty, St. Patrick's Day, Lifeball, Día de Muertos, Halloween, Polterer, Mottoparty, ... wenn man so darüber nachdenkt, gibt es übers Jahr verteilt immer wieder Events, für die man ein Kostüm gut brauchen kann. Und das gilt für Jung und Junggebliebene!

In Wien gibt es zum Glück einige Adressen, wo man die passende Verkleidung oder lustige Accessoirs für den nächsten Anlass bekommt. Wer nicht anonym und auf gut Glück online bestellen möchte, sondern sein Kostüm wirklich aussuchen, sehen und anprobieren will, sollte sich das Stöber-Erlebnis nicht entgehen lassen (am besten mit FreundInnen, dann macht es gleich noch mehr Spaß!). Hier eine Auswahl an Shops, wo du Kostüme kaufen oder ausleihen kannst.