Hier ist der Name Programm: Innen recht schlicht und ruhig gehalten, entfaltet die Location seine wahre Schönheit im Außenbereich in Form eines Innenhofjuwels. Sehr versteckt und unauffällig versprüht das Lokal im 4. Bezirk richtigen Garagen-Flair im Hinterhof. Wer gerne sein Essen in intimer und gemütlicher Atmosphäre genießt, ist hier genau richtig. Die Menükarte steht jedoch in Kontrast – im Gegensatz zum simplen Interieur werden hier aufwendig zubereitete Speisen wie Salzzitronen-Pinienkernrisotto oder Kokos-Matcha-Mille-Feuille serviert.

Viktorgasse 22, Weyringergasse 36, 1040 Wien