Karma Food findet man sieben Mal in Wien, darunter auch am Schottenring. Was durchaus berechtigt ist, denn hier bekommt man zu moderaten Preisen superleckere Currys, bunte Bowls, selbstgemachten Kuchen und die tägliche Dosis Karma Coffee. Wenn’s in der Mittagspause besonders schnell gehen soll, kann man sich außerdem einen gesunden (veganen) Takeaway-Lunch zubereiten lassen.

Adresse: Schottenring 17, 1010 Wien