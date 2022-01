Sieht man das Torberg in der schmalen Strozzigasse nur aus dem Augenwinkel, könnte man meinen, dass man es mit einem Beisl/Gasthaus zu tun hat. So rustikal aber das Äußere auch sein mag: Drinnen verbirgt sich eine Bar mit hoher Falstaff-Bewertung und einem Kultstatus in der Gin-Community.

Tipp: Unbedingt den Flammkuchen probieren, der passt hervorragend zum alkoholischen Genuss!

Strozzigasse 47, 1080 Wien