Es soll ein neuer „Markt auf Probe“ in der Goldschlagstraße 167-176 sein. Das Marktamt verteilt zur Eröffnung am 7. April zahlreiche Geschenke, unter anderem werden Kinderbücher, Marktschürzen und Einkaufstaschen an die ersten MarktbesucherInnen ausgeteilt.

Damit bekommt nach Hernals (Alszeilenmarkt) und Neubau (Neubaumarkt) auch der 14. Wiener Gemeindebezirk einen neuen Markt, der jeden der nächsten Donnerstage bis einschließlich 12. Mai 2022, jeweils von 12.00 – 19.00 Uhr abgehalten wird. „Mit dem Matzner-Markt setzt das Marktamt einen weiteren Meilenstein der Marktoffensive um. Schön, ihn in Kürze den Anrainern und Anrainerinnen übergeben zu können“, erklärt Märktestadträtin Ulli Sima.