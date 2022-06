Sportverein-Flair:

Minigolf in Alterlaa

Adresse: Erlaaer Straße 56 / 1230 Wien

Tel.: +43 680 5031231

E-Mail: [email protected]

Öffnungszeiten:

Fr, Sa, So & Feiertag: ab 14:00

Sommerferien Wien (02.07. - 04.09.2022): Do, Fr, Sa, So & Feiertag: ab 14:00

Etwas abseits der üblichen Wiener Freizeitziele findet man die Minigolfanlage in Alterlaa. Betrieben wird sie vom gleichnamigen Verein, dessen Mitglieder schon mal im Vereinshäuschen Zeit gemeinsam verbringen. Wer in einer ruhigen Minute herein kommt und zugibt, noch nie Minigolf gespielt zu haben, bekommt sogar ab und an eine kleine Einführung von den Profis. Hat man für diesen unterbewerteten Sport Feuer gefangen, kann man sich auch Trainerstunden nehmen oder schließlich selbst ein Teil des MSC Union Alterlaa werden. Die Bahnen selbst sind im Übrigen in makelloser Verfassung – hier gibt es weder Unebenheiten, kaputte Hindernisse, noch schiefe Strecken.