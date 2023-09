Jeder hat bestimmt schon einmal Gebäude in der Stadt gesehen, die interessant aussehen, vielleicht sogar faszinieren – man denke an das Wasser-Bau-Labor der BOKU oder das Max Reinhardt Seminar – aber nie die Möglichkeit gehabt, zu erfahren, wie es im Inneren eigentlich aussieht.

Genau das möchte Open House Wien am 9. und 10. September ändern und öffnet daher an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Gebäude, Institutionen und sogar Wohnungen in Wien, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Interessierte können bei den kostenlosen Führungen einfach vorbeischauen, Anmeldung ist keine notwendig.

Open House Wien öffnet Türen und Tore

Das Event besteht seit 2014 und hat sich zum Ziel gesetzt, Architektur greifbar zu machen, quasi live erlebbar. Interessierte erfahren dabei viele Hintergründe zu den Gebäuden selbst: warum es so und so gebaut wurde, welche Idee dahintersteckt und durch welchen Stil und Eigenschaften sie sich auszeichnet. Diese Informationen bekommt man bei den Führungen von Volunteers vermittelt, freiwilligen Helfer:innen, sowie auch von Historiker:innen und Architekt:innen.

Darüber hinaus hat Open House Wien dieses Jahr drei Themen-Trails zusammengestellt, die das Leben in der Stadt genauer beschreiben sollen. Dazu wurden "teilnehmende Gebäude, die für ein bestimmtes Thema stehen, zu Trails verbunden", erklärt Barbara Libert, die gemeinsam mit Christine Lechner das Festival leitet. "So kann man sich vertiefend mit einem Themenschwerpunkt auseinandersetzen."