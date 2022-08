So ganz ohne Sushi geht auch es nicht, daher hier unser Tipp daür: Vom Kojiro gibt es in Wien gleich drei Standorte, das Ursprungslokal an der Wienzeile 9, das Restaurant 2 ein paar Schritte weiter und das Restaurant 3 am Kühnplatz (alle sehr nah beieinander). Während ersteres eine kleine, aber feine Sushi-Bar ist, gibt es in den beiden anderen Lokalen neben (wirklich gutem!) Sushi auch noch zahlreiche warme Köstlichkeiten der japanischen Küche, sowie deutlich mehr Platz zum Sitzen.

Rechte Wienzeile 9, 1040 Wien

Rechte Wienzeile 25-27, 1040 Wien

Kühnplatz 4, 1040 Wien