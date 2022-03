O'Mellis Juice & Smoothie Bar

Wenn du es eilig hast, halte kurz an der O'Mellis Juice & Smoothie Bar an. In dieser Saftbar kannst du auch selbst wählen, was in deinen Smoothie reinkommt. Die Zutaten sind frisch und natürlich ohne Zuckerzusatz. Deine Vitamin-Kreation kannst du auch in der Flasche mitnehmen.

Am Hauptbahnhof 1, 1100 Wien