Gemütliches Lernen

Wer außerhalb der eigenen vier Wände produktiv sein möchte, kennt in Wien die Qual der Wahl: Passende Locations, die guten Kaffee mit ruhiger Atmosphäre kombinieren, sind in der Bundeshauptstadt eigentlich noch immer rar. Insbesondere während der Prüfungszeit werden die sogenannten Lerncafés gerne von Studierenden als Alternative zur Bibliothek genutzt.

Diesen Bedarf an leisen, gemütlichen Plätzen hat wohl auch das Team des SchönDing Cafés erkannt. Hier kann man ohne Reservierung vorbeikommen, quasi nach dem first come first served-Prinzip, und so lange bleiben, wie man möchte. Geboten werden Kaffee, kleine Snacks und WLAN. Außerdem gibt es einen Community-Tisch für Gruppenarbeiten, an dem man gemeinsam werken und brainstormen kann.