Nicht nur in Sachen Frühstück, auch zum Lernen und Arbeiten ist das phil eine wunderbare Adresse (so man denn einen der begehrten Sitzplätze bekommt). Als Büchercafe mit jeder Menge Lesestoff findest du hier genug zum Schmökern. Aber Achtung, nur für disziplinierte Lernende, denn die tolle Auswahl an Romanen, DVDs, Platten und Co. lenkt wunderbar ab ...

Adresse: Gumpendorfer Str. 10 - 12, 1060 Wien