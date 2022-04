Lobau

Anders in der Lobau: Wer ohnehin viel in der Stadt unterwegs ist und sich nach Abwechslung an naturbelassenen Orten sehnt, sollte sich in die Lobau begeben. Das wunderschöne Teilgebiet des Nationalparkes Donau-Auen wird nicht ohne Grund als Dschungel Wiens und eine der schönsten Radrouten bezeichnet. Nun darf das Naturgebiet auch bleiben, und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Pausen können auch hier eingelegt werden: Die Fahrradroute führt nämlich an unzähligen Badestränden vorbei… Für die Fahrt an sich sind etwa 1,5 Stunden einzuplanen, geeigneter Startpunkt ist das Gasthaus zum Roten Hiasl.