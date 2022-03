Wer das Erholungsgebiet von Meidling her ansteuert, wird sich jedes Mal darüber wundern, wie ein so schönes Naturplatzerl neben einer dicht befahrenen Autostraße liegen kann. Doch es ist wirklich so, dass man schon nach ein paar Schritten nur noch das Murmeln des Verkehrs hört. Hier geht es über Stock und Stein – mit wenigen Steigungen. Ein Päuschen legt man am besten am Ufer des Wienerberger Teichs ein.