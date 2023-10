Der Mensch greift oft zu Dingen, die er kennt, rein aus Gewohnheit. Das belegt unser Essverhalten am besten: Man lässt sich zwar ab und an gerne auf exotische kulinarische Genüsse ein, aber nicht, wenn die Uhr 22 schlägt und sich der kleine Hunger bemerkbar macht. Dann verfällt man in altbekannte Muster: Der nächste Kebab, eine aufgewärmte Pizzaschnitte oder doch ein Käsekrainer, den man schnell herunterschlingt.