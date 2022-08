Gutes Essen und Trinken alleine macht nicht glücklich – aber es kann unsere Stimmung deutlich heben! Genuss und Wohlbefinden gehen nicht selten Hand in Hand, und noch mehr Spaß macht es, wenn man Köstlichkeiten mit guten FreundInnen oder der Familie schlemmen kann.

Am besten, man macht gleich einen Ausflug daraus – zum Beispiel zu einem der zahlreichen Kulinarik-Events, die in den nächsten Wochen in Wien auf uns warten. Hier eine kleine Auswahl, um schon mal Gusto zu bekommen: