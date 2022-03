Wer liebt sie nicht, die Park-Saison? Get-Togethers, Geburtstagspicknicks und spontanes Chillen mit Bier vom Standl – das gehört alles zum Summer in the city. Wäre da nicht das kleine Problem mit der Toilettenpanik. Denn viele Menschen finden es beängstigend, wenn sie im öffentlichen Raum kein WC in der Nähe haben. Leider sind wir nämlich nicht alle mit einer Stahlblase oder der Gabe des befreiten Urinierens hinter dem nächsten Busch gesegnet. Und wie soll Partystimmung aufkommen, wenn plötzlich alle die Picknickdecke verlassen, um nach weit entfernten Toiletten zu suchen?