Woher kommt Stand Up Paddling?

SUP war und ist immer noch eine beliebte Fortbewegungsmethode von Fischern aus Polynesien, China und anderen Teilen der Welt. In Hawaii setzte sich SUP im 20. Jahrhundert bei den SurflehrerInnen durch, die auf dem Wasser stehend ihre Schützlinge besser beobachten konnten. Und schließlich wurde SUP zu einem Trendsport, der weltweit nicht nur als Hobby geschätzt, sondern auch als Wettkampf betrieben wird.