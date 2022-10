Gewinne "Taiga für Dich" für zwei Personen

Ihr wollt euch im nasskalten Herbst oder Winter in der Stadt ein paar schöne Stunden Erholung wie mitten im nordischen Wald gönnen? Wir verlosen ein Package "Taiga für Dich" für zwei Personen. Darin enthalten sind:

Aromadampfen-Sitzung

Wanne mit Nadelextrakt für Füße

Salzmassage (Reinigung mit Salz)/Waschen mit Birkenbesen

Duftende Wanne mit Kräutern

Individuelle Durchwärmung mit Badebesen

Eissauna

Schaukeln unter gemütlicher Decke

Duftender Taiga-Tee beim Kamin

Um an der Verlosung teilzunehmen, postet uns in die Kommentar-Box hier unter dem Artikel, mit wem ihr euch den entspannenden Tag im TAIGA Day Spa gönnen würdet! (Hinweis: bitte achte bei der Angabe deiner Email-Adresse darauf, dass es eine Adresse ist, deren Post- und Spam-Eingang du regelmäßig kontrollierst, da wir die GewinnerInnen per Email verständigen!). Oder schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und nehmt dort am Gewinnspiel teil.

Die Redaktion wünscht viel Glück!