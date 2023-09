Hype um Wiener Head Spa

Zu diesen individuellen Gründen gesellt sich auch das im Internet kursierende Interesse an traditionellen Heilmethoden sowie an der asiatischen Kultur. Dies habe Geschäftsführerin Nedev dazu bewogen, in Wien das erste österreichische Head-Spa zu eröffnen. Kund:innen können aus drei unterschiedlichen Anwendungen wählen, jedoch empfiehlt die Geschäftsführerin zum Einstieg das "Deep Cleansing Scalp and Hair Treatment". Dabei sollen Schuppen entfernt sowie Spannungen im Kopf- und Nackenbereich gelöst werden. Außerdem werden die Haare zusätzlich mit intensiven Haarmasken und Haarölen behandelt.

Die Treatments sind nicht medizinischer Art, sondern richten sich an all jene, die, sich nach einer "vitalen Kopfhaut, Entspannung oder Stressabbau" sehnen, so Nedev. Dabei spielt weder das Geschlecht, Alter noch die Haarlänge eine Rolle, wird betont.