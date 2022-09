Unheimliche Orte in Wien: Geister, Ruinen, Mord und mehr

In Wien gibt es so wenige Lost Places (verlassene Orte), dass man bei diesem Haus einfach stehen bleiben muss. Denn die verfallene Villa im 14. Bezirk sieht so aus, als hätte der Zahn der Zeit fleißig daran geknabbert.

Dabei soll die Ruinenvilla sogar schon als künstliche Ruine erbaut worden sein. Bekannt ist, dass eine Fürstin aus Liechtenstein das Gebäude im späten 19. Jahrhundert erworben hatte. Warum es diese merkwürdige Ruine überhaupt gibt, ist bis heute ein Rätsel.