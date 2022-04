In der Maß-Greißlerei findest man so ziemlich alles für den Wocheneinkauf, natürlich 100% bio und verpackungsfrei. Die Waren stammen von regionalen Landwirten und kleinen heimischen Produzenten. Wer hier einkauft, bringt entweder gleich eigene Behälter mit und lässt sie vor dem Befüllen an der Kassa abwiegen, oder nutzt einfach die Lunzers-Gläser bzw. Papiersackerl. Unkompliziert und garantiert Zero Waste!

Heinestraße 35, 1020 Wien