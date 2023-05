Bio Markt Lange Gasse

In der Lange Gasse wird jeden Samstag von 9:00 bis 15:00 Uhr ein Bio- und Spezialitätenmarkt abgehalten. Im Sortiment findet sich regionales Gemüse wie Spargel, Tomaten oder Gurken in Bio-Qualität. Die Händler:innen bieten auch Feldfrüchte, Weine, Säfte, Milchprodukte, Fleisch und Fisch an.

Lange Gasse 20, 1080 Wien