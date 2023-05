Wasserspielplatz im Baumgartner-Casino-Park

In der Penzinger Parkanlage versteckt sich ein Wal – keine Sorge, kein echter Wal, sondern einer, der feinen Sprühnebel erzeugt. Mithilfe eines Drehrads können Kinder die Abfolge der einzelnen Wasserspiel-Elemente auslösen. Die Elemente laufe allerdings nicht gleichzeitig, um den Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten. Außerdem gibt es Pausen, die etwa zehn bis 15 Minuten dauern, um so sparsamer mit dem Wasser umzugehen. Das Besondere an diesem Wasserspielplatz: Das Frischwasser fließt in einen Sickerschacht in der angrenzenden Rasenfläche. Dort kann das Wasser langsam im Untergrund versickern.

Baumgartner-Casino-Park W, 1140 Wien