5. Bezirk

Für Kids gibt es in der Bruno-Kreisky-Parkanlage Schaukeln, Wippen, Kletteranlagen, Sandkisten und Drehspiele. Das Besondere an diesem Park: 2001 wurde die Anlage so umgebaut, um etwaigen Bedürfnissen von Mädchen und Frauen gerecht zu werden. Dabei wurde auf Übersichtlichkeit, ein großes Raumangebot und auf die Entfernung zum Fußballkäfig Wert gelegt.

Sankt-Johann-Park K, 1050 Wien