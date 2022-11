Wellness, Spa und Sauna in Wien - hier könnt ihr entspannen

Salzquelle

Der Urlaub am Meer lässt noch auf sich warten? Verkürze die Wartezeit in einer der vielen Meersalzgrotten in Wien. In der Salzquelle beispielsweise, die nur zwei Minuten von der Kärntnerstraße entfernt liegt, erwarten dich Erholungsräume, die an Tropfsteinhöhlen erinnern. Die Räume sind mit Salz aus dem Totem Meer versehen, um so das einzigartige Meeresklima zu erzeugen und Mineralien und Mirkoelemente über die Atemwege in deinen Körper zu transportieren. Eine Sitzung dauert 45 Minuten und kostet 19,80 Euro.

Seilerstätte 15, 1010 Wien