Den Duft von Büchern einatmen, über Buchrücken streichen und die ganze Nacht in Romanen schmökern? Klingt wie ein Traum für alle Leseratten - am 20. April können sie ihn sich in der Buchhandlung Thalia Wien-Mitte erfüllen. Dort wird zum alljährlichen Welttag des Buches quasi eine große Pyjamaparty gefeiert - ohne Kissenschlacht, dafür mit vielen Büchern.