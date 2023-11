Am 11. November kommt ihr kostenlos mit der Wiener Linien-Jahreskarte ins Weltmuseum Wien, obendrauf werden auch Führungen durch die Sammlung geboten. Hier werden nicht nur Kunstwerke beherbergt, sondern auch religiöse Symbole aus Amerika, Afrika, Asien, Ozeanien und Australien.

Derzeit zeigt das Museum in der Ausstellung "Wenn es ein Morgen gäbe" Zukunftsaussichten auf – dabei rücken Indigene, Schwarze und muslimische Stimmen in den Mittelpunkt, also jene, die oft aus westlichen Zukunftserzählungen ausgeschlossen sind. Die Führungen werden ab 10:30 Uhr geboten, die Anmeldung dazu erfolgt direkt vor Ort, es gilt allerdings die Regel: first come, first served.

Heldenplatz, 1010 Wien