Wien Museum Neu: Dauerausstellung wird gratis

Wien Museum als Ort für Dialog

Was die Maßnahme kosten wird, blieb vorerst offen. Danach gefragt, sprach Museumsdirektor Matti Bunzl von einem generellen, auf fünf Jahre ausgelegten Finanzierungsabkommen mit der Stadt, das gerade zugeschnürt werde. Darin sind freilich auch Faktoren wie die Vergrößerung des Hauses, die darauf folgende Aufstockung des (Vermittlungs-)Personals, aber auch erwartete Mehreinnahmen durch den Shop oder durch eine Beteiligung an den Gastro-Umsätzen berücksichtigt. Es sei deshalb schwer zu sagen, was der Gratis-Eintritt nun genau kosten werde. "Das Delta wird im niedrigen Hunderttausender-Bereich sein", schätzte er. In Sachen Besucherzahlen - vor der Schließung 2019 und damit noch in Vor-Corona-Zeiten waren es zuletzt 160.000 pro Jahr - meinte Bunzl, 300.000 Gäste "wären schön, vielleicht werden es mehr".

"Wir hoffen auf Wiederholungstäter", feixte Kaup-Hasler. Bezüglich Kosten sagte sie, dass man diese wohl in ein bis zwei Jahren genau beziffern könne. Sie gehe aber davon aus, dass diese mit dem generellen Finanzierungsrahmen abgedeckt sind. Durch den freien Zugang zur Dauerausstellung werde jedenfalls ein Ort für gesellschaftliche Teilhabe, für Dialog und die Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart geschaffen, was in "krisengeschüttelten Zeiten" demokratiepolitisch besonders wichtig sei. Folglich soll auch ein breites kostenfreies Vermittlungsprogramm angeboten werden.

