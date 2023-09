In uns allen schlummern wohl geheime Berufswünsche, Leidenschaften oder Talente, die oft im Alltag zu kurz kommen. Was aber, wenn man daraus doch mehr machen möchte? In Wien gibt es zahlreiche Workshops, geführt von Expert:innen, die Einblicke in ihr Handwerk gewähren. Wir zeigen euch Kurse, wo ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen könnt, neue Hobbys entdecken und vertiefen oder auch eigene Projekte in Gang bringen könnt.