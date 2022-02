Kann sich die Generation Z eigentlich noch an den Ben Stiller-Klassiker “Dodgeball” erinnern? Egal! Denn diese Version vom allseits bekannten Völkerball bietet mehr Adrenalin, Spaß und Auspowern. Da vergisst man die Alltagssorgen im Nu.

Mit einem Frisbee kann man noch so viel mehr Spaß haben, als es am Strand hin und her zu werfen! Da gibt es Ultimate Frisbee, das an eine klassische Ballsportart erinnert. Oder Discgolf, das – wie der Name schon sagt – eine Mischung aus Frisbee und Golfen ist. Bei diesem USI-Kurs lernt man die Grundlagen all dieser Sportarten.

Hier kommen nicht nur zwei, sondern gleich drei Sportarten zusammen: Piloxing verbindet die schnellen Elemente des Boxens und die feinmotorischen Bewegungen von Pilates. Barre wiederum trainiert vor allem die Faszien in den Beinen, indem an der Stange Figuren des klassischen Balletts geübt werden. Bei der dreier Kombi kommt man ganz schön ins Schwitzen! Die perfekte Wahl für all jene, die spüren wollen, dass sie sich verausgabt haben.