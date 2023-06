Draufhauen bei "Wutstock"

Aller Anfang ist schwer, das weiß auch Wutraum-Betreiber Patrick Schalk. Denn bis "Wutstock" zum Leben erweckt wurde, war es ein langer Weg. Insbesondere die rechtliche Lage und die Bürokratie hinter der Müllentsorgung waren nervenaufreibend. "Zwei Jahre lang habe ich mich mit den Genehmigungen geplagt und sogar einen Kurs zum Thema Abfallwirtschaftsgesetz belegt", so Schalk.

Am 14. Februar 2023, also am Valentinstag, konnte Patrick Schalk schließlich mit "Wutstock" in Betrieb gehen. "Ich wollte ein besonderes Datum für die Eröffnung", scherzt der Betreiber von Wiens einzigem Wutraum im Gespräch mit events.at. Welche Kundschaft er mit dem Konzept anspricht? "Es sind hauptsächlich Frauen, die zu uns kommen, um sich auszutoben", so Schalk.