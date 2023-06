Selbst entscheiden, wie es ausgeht

Die kreativen Köpfe hinter "Open the Door" haben ein Händchen für die richtige Mischung aus Action und Logikspielen. Es gibt immer etwas zu tun, aber nicht jedes Rätsel braucht gleich viel Hirnschmalz. So können die Spieler:innen (zu viert spielt es sich am besten!) ihre Stärken aufteilen – und trotzdem ist genug Zeit, um sich auch umzusehen und die detailverliebte Einrichtung zu bestaunen.

So bietet etwa "Die Drachenhöhle 2.0" einen Spielspaß von 80-Minuten! Sprich: Da gibt es viel zu sehen, zu hören und zu erleben. Die Teilnehmenden tauchen in eine mittelalterliche Welt ein und müssen am Ende selbst entscheiden, wie die Geschichte ausgeht. Ohne zu viel verraten zu wollen: Freut euch schon auf den Mönch (ja, ein echter Mensch!), der euch dabei hilft, einen Trank zu brauen. Und natürlich auf einen bestimmten fahrbaren Untersatz, der fast schon ein Unikat auf dem Exit-Room-Markt ist ...

Unterschiedlicher Rätsel-Spaß

events.at hat beide Spiele am selben Tag ausprobiert – was wir euch übrigens nicht empfehlen würden, da die Gehirnleistung nach dem ersten Spiel flöten geht. Aber dieser Extremtest hat noch deutlicher gezeigt, wie unterschiedlich die Games sind. Natürlich hat jedes Exit-Room-Unternehmen eine gewisse Handschrift, die man von Spiel zu Spiel wiedererkennt – aber die Drachenhöhle und die Kolumbus-Zeitreise haben jeweils eine ganz eigene Atmosphäre, die verschiedenste Spiel-Geschmäcker trifft.