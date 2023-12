In der richtigen Stimmung für eine geballte Ladung Süße und maximale Fluffigkeit? Das deutsche Unternehmen hat in Wien auf der Mariahilferstraße seine erste von vielen geplanten Filialen eröffnet. Die Besitzer, ein aus Deutschland stammendes Ehepaar, sind wegen ihrer kreativen Backkunst in der Lockdown-Phase auf Social Media aufgefallen. Nun kann man die mit aufwändigen Toppings beladenen Hefeschnecken auch endlich live verköstigen. Die Preise liegen zwischen 4.50,- Euro für eine “Classic Roll” und 5.30,- Euro für Teigwaren mit üppigen Belägen aus Re-Cream-Cheese-Frosting, Pumpkin-Spice-Cream und Ähnlichem. Viele der Schnecken sind vegan, ab vier Stück gibt's zudem eine Glitter-Box dazu!

Mariahilfer Str. 74A, 1070 Wien